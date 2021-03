Arriva la famiglia Oppo Find X3 e il suo miliardo di colori (Di giovedì 11 marzo 2021) Oppo, il nuovo leader in Cina nel mercato degli smartphone, lancia anche in Italia la famiglia Find X3. Oltre alla versione Pro con display e fotocamere da 1 miliardo di colori anche i modellio Neo e Lite, tutti ovviamente con tecnologia 5G. Oppo Find X3 ProOppo Find X3 Pro Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Oppo, il nuovo leader in Cina nel mercato degli smartphone, lancia anche in Italia la famiglia Find X3. Oltre alla versione Pro con display e fotocamere da 1 miliardo di colori anche i modellio Neo e Lite, tutti ovviamente con tecnologia 5G. Oppo Find X3 ProOppo Find X3 Pro

Advertising

poch8mio : RT @massimo4951: ORSOTTO 3 ANNI18 KG Tre anni in un box. Chi lo sa,potrebbe arrivare in qualche bella casetta, su un bel divano con una fa… - simo_brg : RT @massimo4951: ORSOTTO 3 ANNI18 KG Tre anni in un box. Chi lo sa,potrebbe arrivare in qualche bella casetta, su un bel divano con una fa… - TaxiDriversRoma : Sulla scia delle eroine testarde e combattive, arriva Raya nel cuore della bambine, in una favola fantasy di riscat… - ram_72 : RT @francycognato: SEGNI PARTICOLARI BELLISSIMO!???? Marley è un cucciolone di 10 mesi,allegro e solare Facciamogli festeggiare il primo a… - quicomandoio : RT @francycognato: SEGNI PARTICOLARI BELLISSIMO!???? Marley è un cucciolone di 10 mesi,allegro e solare Facciamogli festeggiare il primo a… -