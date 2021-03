Zone gialle rafforzate e serrata nei weekend: a un anno dal lockdown il Cts certifica il suo fallimento (Di mercoledì 10 marzo 2021) A un anno esatto dalla proclamazione del primo lockdown, pronunciare nuovamente quella parola per il governo e per chi ha gestito la pandemia fin qui è più che mai un tabù. E, infatti, la chiusura generalizzata, che pure è invocata da parte del mondo scientifico, non compare tra le misure caldeggiate dal Cts all’esecutivo. Epperò, l’ulteriore, decisa stretta indicata dal Comitato tecnico scientifico dopo l’incontro di ieri, parla comunque, chiaramente, la lingua del fallimento. A un anno esatto da quel giorno fatale in cui tutti ci ritrovammo chiusi in casa, infatti, l’unica, vera, sostanziale novità è l’avvio della campagna vaccinale. E comunque pure quella, finora, ha lasciato a desiderare. Le chiusure proposte al governo Per fare fronte alla nuova ondata il Cts ha suggerito al governo di istituire una zona gialla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) A unesatto dalla proclamazione del primo, pronunciare nuovamente quella parola per il governo e per chi ha gestito la pandemia fin qui è più che mai un tabù. E, infatti, la chiusura generalizzata, che pure è invocata da parte del mondo scientifico, non compare tra le misure caldeggiate dal Cts all’esecutivo. Epperò, l’ulteriore, decisa stretta indicata dal Comitato tecnico scientifico dopo l’incontro di ieri, parla comunque, chiaramente, la lingua del. A unesatto da quel giorno fatale in cui tutti ci ritrovammo chiusi in casa, infatti, l’unica, vera, sostanziale novità è l’avvio della campagna vaccinale. E comunque pure quella, finora, ha lasciato a desiderare. Le chiusure proposte al governo Per fare fronte alla nuova ondata il Cts ha suggerito al governo di istituire una zona gialla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Indicazioni del Cts al governo: weekend come Natale, zone rosse locali sul modello Codogno e rafforzare le… - SecolodItalia1 : Zone gialle rafforzate e serrata nei weekend: a un anno dal lockdown il Cts certifica il suo fallimento… - antonellaelisa7 : #Crisanti a Sky tg24. Il virus si sposta con le nostre gambe. È per questo che dobbiamo limitare la mobilità anche… - MLipperi : RT @GiorgiaMeloni: Oggi in Aula per chiedere al Governo di prendere in considerazione riapertura palestre, piscine e scuole di danza nelle… - LPolimanti : RT @GiorgiaMeloni: Oggi in Aula per chiedere al Governo di prendere in considerazione riapertura palestre, piscine e scuole di danza nelle… -