Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DA VIA PRENESTINA ALLA A24 SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE ABBIAMO TRAFFICO DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO PASSIAMO AI CANTIERI. INIZIATI I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, DA VIA ISACCO ...