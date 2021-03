Toyota X Prologue - Un teaser anticipa l' erede della Aygo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il prossimo 17 marzo lapresenterà online la X, una concept destinata con ogni probabilità adre l'. Per il momento l'unico indizio che abbiamo è un'immagine del gruppo ottico anteriore, che prende totalmente le distanze dal modello attuale sfruttando la tecnologia Led e proponendo un design curvo e allungato orizzontalmente. Il cambio di stile coinciderà anche con un cambio di paradigma, passando dalla formulacitycar a quella di una piccola Suv urbana. PiattaformaYaris. Laha confermato pochi giorni fa l'intenzione di investire nel segmento A europeo, dal quale molti altri costruttori stanno uscendo, scegliendo di sfruttare la piattaforma modulare GA-B comune alla Yaris e ...

Toyota ha rilasciato un'enigmatica immagine teaser, col dettaglio del frontale di un nuovo concept, che dovrebbe chiamarsi X Prologue, nome che suggerisce l'inizio di una nuova era, che prefigura ...
Toyota annuncia che Il 17 marzo alle 10:00 verrà svelato in anteprima mondiale digitale il concept di X-Prologue, un nuovo modello della gamma. Sarà possibile ...