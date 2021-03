Torino, Bremer torna ad allenarsi: programma personalizzato per il difensore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: Gleison Bremer è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Il report Buone notizie per Davide Nicola: Gleison Bremer è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione per il match contro il Torino. «Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola ha fatto eseguire un lavoro sulla forza e poi diretto una serie di partite a tema, con campo e minutaggio ridotti. programma personalizzato per Gleison Bremer. In calendario domani una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida di domenica – stadio Grande Torino, calcio d’inizio ore 15 – contro l’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buone notizie per ildi Davide Nicola: Gleisonto adcon il gruppo squadra. Il report Buone notizie per Davide Nicola: Gleisonto ade sarà a disposizione per il match contro il. «Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia. Davide Nicola ha fatto eseguire un lavoro sulla forza e poi diretto una serie di partite a tema, con campo e minutaggio ridotti.per Gleison. In calendario domani una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida di domenica – stadio Grande, calcio d’inizio ore 15 – contro l’Inter». Leggi su Calcionews24.com

