Scienze Aziendali Isfoa a Enrico Carugo: è al top tra i consulenti immobiliari (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa, ha conferito ad Enrico Carugo il Diploma di Tecnico in Economia e Tecnica della Comunicazione. Il titolo, rilasciato dalla facoltà di Scienze Aziendali, contempla la specializzazione in Valutazione dei Patrimoni immobiliari. Il conferimento è avvenuto nel corso di una cerimonia riservata nella prestigiosa sede milanese di Remax Class. Enrico Carugo ha frequentato l'intero ciclo di lezioni, superato il lavoro finale. E' risultato tra i migliori e più profittevoli discenti del proprio corso. L'insignito è, per risultati operativi raggiunti, tra i più importanti consulenti immobiliari di Remax Class. Opera presso la sede di Rho. La struttura è affiliata a Remax Italia, primario ...

