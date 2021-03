Roma | Pallotta | “Affidarmi totalmente a Monchi è stata la mia vera grande colpa”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “completamente ala mia? Sono d’accordo. Perchè ho mandato via Petrachi? Chiedilo a Guido (Fienga, ndr). Chi è più bravo trae Petrachi? Petrachi”. Questo il tweet dell’ex presidente della, Jimin risposta ad alcune domande avanzate dai tifosi giallorossi. SportFace.

La sconfitta è indolore e permette alladi continuare a inseguire il trofeo continentale: ... CAPITOLO STADIO 'Le parole disui problemi legati alla realizzazione dello stadio a Tor di ...Non baderà a spese Dan Friedkin, investirà tutti i soldi necessari per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e di cancellare quel poco fatto dai, la rivoluzione dei Friedkin La ...“Perché ho mandato via Petrachi? Chiedilo a Guido” James Pallotta è tornato a parlare attraverso il proprio profilo Twitter. L’ex proprietario della Roma ha risposto ad alcune domande sui passati dire ...ROMA PALLOTTA TIFOSO MONCHI – L’era Pallotta è ormai terminata, ma a Roma si continua a parlare molto dell’ex presidente giallorosso. Su Twitter un tifoso ha detto la sua “Affidarsi completamente a Mo ...