Miglior realizzatore della passata stagione, "incoronato" Immobile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro, consegna in Campidoglio. Raggi: campione nella vita. Lotito: tanto umile da commuovere il Papa Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro, consegna in Campidoglio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cirovince la Scarpa d’Oro, consegna in Campidoglio. Raggi: campione nella vita. Lotito: tanto umile da commuovere il Papa Cirovince la Scarpa d’Oro, consegna in Campidoglio su Notizie.it.

Advertising

SSLazioOrg : RT @Agenzia_Dire: #Immobile, attaccante della @OfficialSSLazio, conquista la #ScarpaDOro come miglior realizzatore in Europa della scorsa s… - Agenzia_Dire : #Immobile, attaccante della @OfficialSSLazio, conquista la #ScarpaDOro come miglior realizzatore in Europa della sc… - cataldi1998 : @zHellino @yxMaaTT Ma non è colpa di Ronaldo in sé, il punto è che lui accentra tutto il gioco su di sé, e anche se… - fabriziofino82 : @DiMarzio Ma forse se il miglior realizzatore dell’Atalanta Muriel fosse entrato un pó prima??? - TrustInPezzo : @faintestink7 Miglior realizzatore in un singolo quarto -