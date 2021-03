Leader sull’orlo di una crisi di nervi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I Cinque stelle che perdono parlamentari sull'onda dell'adesione al nuovo governo. Il Pd trascinato in basso dall'allenza con il Movimento. Che non ha capi o forse ne ha troppi. E mentre la vecchia maggioranza giallorossa implode, il centrodestra ritrova slancio e compattezza. Diventando l'ago della bilancia dell'esecutivo Draghi. Partito Democratico: «Grande è la confusione sotto al cielo» Massimo D'Alema, che del recente intossicato è inesauribile consigliere, lo ammise in tempi non sospetti: «La politica è una malattia da cui non si guarisce mai». Dopo la rocambolesca uscita da Palazzo Chigi, pure l'ex premier, Giuseppe Conte, ha scoperto quanto sia difficile fare a meno del potere. La sua lectio magistralis alI'Università di Firenze, dov'è ordinario di Diritto privato, è destinata a rimanere, salvo intoppi, una fugace apparizione. Non ha nessunissima intenzione di tornare tra ...