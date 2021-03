Il prof che disintossica dal web i ragazzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Serenella Bettin Andrea ha 14 anni e la sera si addormenta con YouTube acceso. Non riesce a mollarli i suoi YouTuber preferiti Andrea ha 14 anni e la sera si addormenta con YouTube acceso. Non riesce a mollarli i suoi YouTuber preferiti. Quelli che ti fanno venire nuovi stimoli. Quelli che pensi «anch'io vorrei fare questo», ma che poi a forza di star connesso non fai niente. Giorgia invece di anni ne ha 16, ormai non è più in grado di distinguere quando è connessa e quando no. Il suo smartphone è diventato un prolungamento naturale del braccio. Se rimane senza per più di sei ore impazzisce. Nicoletta invece è madre di una figlia di 18 anni. «È sempre in camera - racconta - con smartphone, tablet e computer. Dice che lì ha tutto quello che le serve e che non devo rompere. Non so cosa fare, vedo solo disperazione e sofferenza». Già perché la rete se non la sai usare può ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Serenella Bettin Andrea ha 14 anni e la sera si addormenta con YouTube acceso. Non riesce a mollarli i suoi YouTuber preferiti Andrea ha 14 anni e la sera si addormenta con YouTube acceso. Non riesce a mollarli i suoi YouTuber preferiti. Quelli che ti fanno venire nuovi stimoli. Quelli che pensi «anch'io vorrei fare questo», ma che poi a forza di star connesso non fai niente. Giorgia invece di anni ne ha 16, ormai non è più in grado di distinguere quando è connessa e quando no. Il suo smartphone è diventato un prolungamento naturale del braccio. Se rimane senza per più di sei ore impazzisce. Nicoletta invece è madre di una figlia di 18 anni. «È sempre in camera - racconta - con smartphone, tablet e computer. Dice che lì ha tutto quello che le serve e che non devo rompere. Non so cosa fare, vedo solo disperazione e sofferenza». Già perché la rete se non la sai usare può ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2021, vincono i #Maneskin che dedicano la vittoria “a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni” - fattoquotidiano : Gli studenti non ci stanno e si preparano alla protesta. Comprendono la preoccupazione per i contagi, ma non accett… - sono_paola : @FPalladini Qualcuno deve pur avere la precedenza e francamente mi pare sia giusto darla a un paziente fragile che… - ilnasodiVoldy : Sono scioccata che non ce l’abbia raccontato la prof di immunologia vista la sua passione per il macabro, forse non… - WalterAndrea1 : RT @AStramezzi: Più che me, ascoltate il Prof. Pietro Luigi Garavelli, Infettivologo con gli attributi. Non una Viro-Star.... uno bravo ve… -