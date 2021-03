Formula 1 - Scuderia Ferrari | ecco la nuova SF21

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attesa è finita:la, la monoposto delladi Maranello che prenderà parte al Mondiale di1 2021 e che sarà affidata alla giovane e promettente coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Cambio di livrea. Mattia Binotto, team principal della, ha così introdotto la: " una vettura che nasce sulla base di quella dello scorso anno, in parte per motivi regolamentari. Abbiamo cercato di migliorare in tutte le aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica è stata rivista, la power unit è completamente". Quel che salta subito all'occhio è la livrea leggermente diversa rispetto al passato: sul cofano motore spicca il logo ...

Rivoluzione bicolore per la Ferrari Sf21 . La nuova monoposto di1 è stata presentata oggi da Maranello che sarà guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz nella prossima stagione. Ladel Cavallino è già in Bahrain dove da domani scatta una tre ...... in un evento che in tempo reale vi descriverà le novità introdotte dalladi Maranello ... Williams (Russell - Latifi) VIRGILIO SPORT - 10 - 03 - 2021 12:071, presentata la nuova ...Il team principla della Scuderia rivela che la SF21 è il frutto di un grande lavoro di rivisitazione della macchina dello scorso anno con una nuova aerodinamica e una power unit tutta diversa. Il capo ...Ha una livrea sfumata che guarda alle sfide del futuro senza dimenticare le proprie radici e i propri valori la SF21, la monoposto della Scuderia Ferrari Mission Winnow che è apparsa oggi per la prima ...