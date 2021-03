Eliminazione Juventus, le colpe di Ronaldo: cosa ha combinato in barriera (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cristiano Ronaldo non è stato l’uomo più della Juventus nella sfida di ritorno di Champions League contro il Porto: anche colpe sulla punizione Un’altra Eliminazione cocente quella della Juventus in Champions League. Contro il Porto la sfida è terminata ai tempi supplementari dopo che quelli regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-1 grazie alla doppietta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cristianonon è stato l’uomo più dellanella sfida di ritorno di Champions League contro il Porto: anchesulla punizione Un’altracocente quella dellain Champions League. Contro il Porto la sfida è terminata ai tempi supplementari dopo che quelli regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-1 grazie alla doppietta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - Gazzetta_it : #JuvePorto, Chiesa: 'Eliminazione ingiusta' - capuanogio : Damascelli sul #Giornale: fuori dalla #ChampionsLeague e dalla lotta scudetto, non è un'offesa parlare di vero fall… - isamiccoli52 : RT @mirkonicolino: #DeLigt: 'Uscire così è molto dura, soprattutto quando giochi contro un avversario in 10 uomini. Questa eliminazione cam… - Gzn81 : RT @DVACMILAN: L'eliminazione della Juventus dalla Champions é un po' come la Pasqua. C'è ogni anno, non cade sempre nella stessa data ed é… -