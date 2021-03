DPCM | Italia verso la chiusura nei week end Oggi un vertice di Governo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il primodi Draghi verrà modificato molto presto. Dopo l’allarme del Cts, ilvaluta di chiudere bar, ristoranti e centri commerciali neiend anche in zona gialla. Due possibili scenari sul piatto L’epidemia dilaga a causa delle varianti e le restrizioni attuali non bastano più. Pertento, la modifica del primovarato dalDraghi sembra ormai certa. L’ultimo rapporto consegnato dal Cts fotografa una situazione in rapido deterioramento. Per questo, sostengono gli esperti, non c’è più tempo da perdere e bisogna rafforzare le restrizioni. Ilal momento esclude l’ipotesi di un lockdown nazionale, preferendo optare per maggiori restrizioni nei fine settimana. Nuove strette in vogore già dal 13 Marzoalle ore 17 ci sarà un ...

Advertising

Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - Corriere : ?? Italia chiusa nei weekend (già dal prossimo) - blasco05 : @GabriGiammanco @forza_italia Tutto vero,però i Dpcm che tanto avete criticato sono rimasti tale e quali.E le ch… - avantinoi : RT @LemmeVincenzo: @fanpage Ma non dicevate che i #DPCM di #Conte erano #Incostituzionali oggi con #Draghi li fate diventare Costituzionali… - rudy_matrix : Italia chiusa nei fine settimana, nuovi divieti anche in zona gialla. Oggi la modifica del Dpcm. A Bolzano sono in… -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM Italia

... per intensificare la campagna vaccinale: 'I- continua Pregliasco - possono essere contestati ... Intanto però deve intensificarsi la campagna vaccinale: l'in attesa delle dosi necessarie ...RIAPERTURE CINEMA Il ' mini - lockdown ' per i weekend in arrivo rimette anche in discussione la possibilità di riaprire cinema e teatri a paritre dal prossimo 27 marzo come stabilito dalin ...L'idea sarebbe quella di procedere immediatamente alla correzione del Dpcm già in vigore per far scattare i nuovi divieti già dal prossimo fine settimana ...CRISANTI: “VACCINARE TUTTI IN ITALIA ENTRO L’ESTATE? AMBIZIOSO” Sulla campagna ... Infine il suo consiglio per il prossimo Dpcm: “E’ la direzione giusta (si riferisce alla proposta del Cts di fare un ...