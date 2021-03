Daydreamer anticipazioni 19 marzo 2021, Can e Sanem tornano insieme (Di mercoledì 10 marzo 2021) Soli sulla barca Can e Sanem hanno modo di parlare a lungo infatti, in questa puntata di Daydreamer di venerdì 19 marzo 2021, la giovane scrittrice comprende di aver sbagliato a giudicare il suo amato e decide di chiedergli scusa. Allo stesso modo lui fa la stessa cosa e i due finalmente possono abbandonarsi ai loro sentimenti. Nel frattempo arriva una denuncia contro la Fikri Harika per produzione illecita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Mediaset acquista due soap con Can Yaman, i telespettatori però protestano Il pubblico ha storto il naso per la decisione di Mediaset che ha confermato la prossima messa in onda di due serie con Can Yaman Can Yaman rimarrà sul piccolo schermo del nostro paese ancora per alcuni anni. Ebbene sì perché Mediaset ha acquistato i diritti di due soap opera che lo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Soli sulla barca Can ehanno modo di parlare a lungo infatti, in questa puntata didi venerdì 19, la giovane scrittrice comprende di aver sbagliato a giudicare il suo amato e decide di chiedergli scusa. Allo stesso modo lui fa la stessa cosa e i due finalmente possono abbandonarsi ai loro sentimenti. Nel frattempo arriva una denuncia contro la Fikri Harika per produzione illecita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Mediaset acquista due soap con Can Yaman, i telespettatori però protestano Il pubblico ha storto il naso per la decisione di Mediaset che ha confermato la prossima messa in onda di due serie con Can Yaman Can Yaman rimarrà sul piccolo schermo del nostro paese ancora per alcuni anni. Ebbene sì perché Mediaset ha acquistato i diritti di due soap opera che lo ...

Advertising

InformazioneOg : Nuove puntate di Daydreamer, #Sanem sempre più in conflitto con #Can. La ragazza è convinta che il suo amato Albatr… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama dei prossimi giorni: #10marzo, #11marzo, #12marzo - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 10 11 e 12 marzo 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #marzo - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 marzo: la proposta di matrimonio - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 10 marzo 2021: Can si arrende, Sanem può sposare Yigit -