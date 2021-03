Daydreamer anticipazioni 11 marzo: Can o Yigit, la scelta di Sanem (Di mercoledì 10 marzo 2021) I due protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno si confrontano tornano a discutere, mentre cresce la preoccupazione per la decisione di Sanem circa la proposta di matrimonio fattale da Yigit. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 marzo 2021) I due protagonisti di- Le ali del sogno si confrontano tornano a discutere, mentre cresce la preoccupazione per la decisione dicirca la proposta di matrimonio fattale da. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : DayDreamer anticipazioni oggi 10 marzo: Can si arrende? - #DayDreamer #anticipazioni #marzo: - InformazioneOg : Nuove puntate di Daydreamer, #Sanem sempre più in conflitto con #Can. La ragazza è convinta che il suo amato Albatr… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama dei prossimi giorni: #10marzo, #11marzo, #12marzo - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 10 11 e 12 marzo 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #marzo - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 marzo: la proposta di matrimonio -