COVID: Intensive care cases pass critical threshold (Di mercoledì 10 marzo 2021) This level makes it difficult to treat other patients. The percentage was 6% up on March 1 when it was 25%. The 30% threshold has been passed in 11 regions: Abruzzo (41%), Emilia Romagna (40%), ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) This level makes it difficult to treat other patients. The percentage was 6% up on March 1 when it was 25%. The 30%has beened in 11 regions: Abruzzo (41%), Emilia Romagna (40%), ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - fattoquotidiano : Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza. Le decisioni politiche… - SkyTG24 : Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 31%, oltre la soglia critica - statodelsud : Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 31%, oltre la soglia critica - Pino__Merola : Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 31%, oltre la soglia critica -