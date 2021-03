Willie Peyote chiede scusa a Francesco Renga ed Ermal Meta | la reazione dei cantanti

(Di martedì 9 marzo 2021)negli ultimi giorni è finito al centro delle polemiche. Il cantante, infatti, in una diretta Twitch in seguito alla finale di Sanremo si era lasciato andare ad alcuni commenti poco carini nei confronti di due suoi colleghi,aveva avuto da ridire sulla scelta della cover di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - trash_italiano : Willie Peyote su Renga: 'ha cagato sul microfono, sembrava Aiello' Willie Peyote su Ermal: 'il primo posto Ermal n… - trash_italiano : Ambra commenta il post di Trash Italiano su Willie Peyote. #Sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021, Willie Peyote contro Renga: Ambra Angiolini lo difende - infoitcultura : Sanremo 2021, Willie Peyote insulta Francesco Renga: 'Hai cag*** sul microfono'. La brutale replica di Ambra Angiol… -

Ultime Notizie dalla rete : Willie Peyote

... Ghemon è Giovanni Picariello, Gio Evan è Giovanni Giancaspro, Irama è Filippo Fanti, Madame è Francesca Calearo, Noemi è Veronica Scopelliti, Random è Emanuele Caso eè Guglielmo Bruno.... era dedicata ai voti della sala stampa, i giornalisti del settore hanno messo sul loro podio virtuale Colapesce e Dimartino al primo posto, Maneskin al secondo posto e al terzo. ...IL CASONote, polemiche e record. Sul palco sanremese sono saliti ben due rappresentanti della musica naoniana. Non era mai successo prima. Davide Toffolo, orfano dei Tre Allegri Ragazzi Morti, si ...Ambra Angiolini è corso in difesa del suo ex compagno Francesco Renga. Leggi anche: Le Iene anticipazioni: Ambra Angiolini racconta il suo dramma. Ma cosa è successo? Willie Peyote ospite di una diret ...