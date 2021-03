Vecino sul suo scarso utilizzo | “Abbiamo una rosa ampia | l’importante è farsi trovare pronti”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 marzo 2021) Intervistato dai microfoni dell’emittente uruguaiana di Sport890, Matiasha commentato il suoin questa stagione, che lo vede in panchina nonostante abbia ormai recuperato dall’infortunio: “L’Inter ha unamoltoe devi essere umile e capire che a volte non giochi.saràpronto quando mi verrà data l’opportunità”. Il centrocampista nerazzurro, ancora 0 minuti per lui in stagione, ha elogiato Romelu Lukaku: “Un gigante buono. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E’ impossibile, ha grande forza”. Foto: Evening Standard L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.