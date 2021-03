Se una donna mette i piedi sulla scrivania (Di martedì 9 marzo 2021) Quando Jason Robards-Ben Bradlee in “Tutti gli uomini del presidente” nelle riunioni con i capiredattori del Washington post si rilassava mettendo i piedi sulla scrivania, capivi che Richard Nixon stava perdendo, stava capitolando, che le prove sui mandanti delle effrazioni nel comitato dei democratici prima delle presidenziali stavano crescendo, che un’inchiesta iniziata contro tutto l’establishment, incautamente e sfidando ogni logica, stava rovesciando la presidenza degli Stati Uniti. Il quarto potere trionfava, sfrontato, libero, iconico. E prima e dopo, quello è un rito diffusissimo nei giornali, ma non l’ho mai visto fare, in situazioni analoghe, ad un direttore donna, e non perché non volesse, ma per la misura imposta alle donne da antiche leggi e forme (a trovarli, tra l’altro, in Italia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Quando Jason Robards-Ben Bradlee in “Tutti gli uomini del presidente” nelle riunioni con i capiredattori del Washington post si rilassavando i, capivi che Richard Nixon stava perdendo, stava capitolando, che le prove sui mandanti delle effrazioni nel comitato dei democratici prima delle presidenziali stavano crescendo, che un’inchiesta iniziata contro tutto l’establishment, incautamente e sfidando ogni logica, stava rovesciando la presidenza degli Stati Uniti. Il quarto potere trionfava, sfrontato, libero, iconico. E prima e dopo, quello è un rito diffusissimo nei giornali, ma non l’ho mai visto fare, in situazioni analoghe, ad un direttore, e non perché non volesse, ma per la misura imposta alle donne da antiche leggi e forme (a trovarli, tra l’altro, in Italia ...

