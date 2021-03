Pd, il successore di Zingaretti potrebbe essere Letta. “Serve un vero leader” (Di martedì 9 marzo 2021) Le ferite delle dimissioni di Nicola Zingaretti dal ruolo di segretario bruciano ancora a Largo del Nazareno, e i capi corrente sono costretti a cercare tra le macerie il nome del successore, che traghetti il Pd verso le prossime elezioni amministrative. Non si può trattare di una soluzione temporanea, che duri solo qualche mese, perché oltre che occuparsi del prossimo appuntamento elettorale il sostituto di Zingaretti dovrà gestire il partito all’interno della complicata maggioranza di governo. E secondo un retroscena del Corriere della Sera, questo successore potrebbe essere l’ex premier Enrico Letta. “Non esiste che si vada a un reggente provvisorio. Abbiamo bisogno di eleggere in Assemblea nazionale un segretario il più autorevole possibile che ci guidi fino al ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) Le ferite delle dimissioni di Nicoladal ruolo di segretario bruciano ancora a Largo del Nazareno, e i capi corrente sono costretti a cercare tra le macerie il nome del, che traghetti il Pd verso le prossime elezioni amministrative. Non si può trattare di una soluzione temporanea, che duri solo qualche mese, perché oltre che occuparsi del prossimo appuntamento elettorale il sostituto didovrà gestire il partito all’interno della complicata maggioranza di governo. E secondo un retroscena del Corriere della Sera, questol’ex premier Enrico. “Non esiste che si vada a un reggente provvisorio. Abbiamo bisogno di eleggere in Assemblea nazionale un segretario il più autorevole possibile che ci guidi fino al ...

