Ora chiusure come a Natale" Dal Cts pronta nuova stretta (Di martedì 9 marzo 2021) Valentina Dardari Probabilmente verranno limitati ulteriormente anche gli spostamenti. Convocata per oggi alle 9 una riunione d'urgenza con il Comitato tecnico scientifico Il nuovo Dpcm verrà modificato e per farlo è stato chiesto l'aiuto del Comitato tecnico scientifico che si è riunito d'urgenza questa mattina alle 9. Dovremo quindi prepararci a nuovi divieti e restrizioni che potrebbero entrare in vigore già dal prossimo week-end. Le nuove norme verranno decise oggi dal governo dopo aver ascoltato il parere dei tecnici. Le richieste del Cts Alla fine della riunione, i tecnici hanno chiesto chiusure nei weekend "come a Natale" nelle zone rosse e maggiori misure restrittive anche in zona gialla. L'obiettivo è quello di limitare il più possibile gli spostamenti anche per favorire il contact tracing. La curva continua a ...

