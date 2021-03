Napoli, denunciati gestori di autolavaggioche sversava reflui illegalmente (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – I gestori di un’attività di un autolavaggio sono stati denunciati per furto di energia elettrica e scarico di reflui industriali dai carabinieri della tenenza di Cercola insieme al personale della guardia costiera di Torre del Greco. I militari hanno controllato un autolavaggio in via collodi ed hanno accertato che l’attività non aveva la prevista autorizzazione per lo scarico delle acque reflue nelle fogne comunali. Accertato anche l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L’intera area è stata sequestrata e i 4 – gestori dell’attività – sono stati denunciati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idi un’attività di un autolavaggio sono statiper furto di energia elettrica e scarico diindustriali dai carabinieri della tenenza di Cercola insieme al personale della guardia costiera di Torre del Greco. I militari hanno controllato un autolavaggio in via collodi ed hanno accertato che l’attività non aveva la prevista autorizzazione per lo scarico delle acque reflue nelle fogne comunali. Accertato anche l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L’intera area è stata sequestrata e i 4 –dell’attività – sono stati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

