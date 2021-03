Meghan Markle e Oprah Winfrey: stasera in tv l’esplosiva intervista (Di martedì 9 marzo 2021) Finalmente lo sentiremo direttamente dalla sua bocca. Perché l’esplosiva intervista di cui tutti stanno parlando arriva anche sulla tv italiana. Harry & Meghan – l’esclusiva intervista di Oprah Winfrey, l’intervista esclusiva che Oprah Winfrey ha fatto a Meghan Markle e al principe Harry, è trasmessa stasera in tv su TV8, in chiaro, alle 21.30. Le reazioni all’intervista Vi abbiamo già raccontato QUI quali sono i temi trattati dai Duchi di Sussex e le loro incredibili rivelazioni. Le reazioni da una parte e dell’altra dell’Oceano non si sono fatte attendere. La regina Elisabetta II è rimasta in silenzio: non dirà una parola su questa vicenda. Ma tanti altri hanno ... Leggi su amica (Di martedì 9 marzo 2021) Finalmente lo sentiremo direttamente dalla sua bocca. Perchédi cui tutti stanno parlando arriva anche sulla tv italiana. Harry &– l’esclusivadi, l’esclusiva cheha fatto ae al principe Harry, è trasmessain tv su TV8, in chiaro, alle 21.30. Le reazioni all’Vi abbiamo già raccontato QUI quali sono i temi trattati dai Duchi di Sussex e le loro incredibili rivelazioni. Le reazioni da una parte e dell’altra dell’Oceano non si sono fatte attendere. La regina Elisabetta II è rimasta in silenzio: non dirà una parola su questa vicenda. Ma tanti altri hanno ...

Tg3web : 'Ho pensato al suicidio'. Meghan Markle, nell'intervista rilasciata dai duchi di Sussex alla star del giornalismo t… - fattoquotidiano : Regno Unito, Meghan Markle e il razzismo a Buckingham Palace: Labour chiede indagine a Palazzo - TV8it : Due scatti dell’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle che TV8 ha in esclusiva per l’Italia ?? Per sap… - Fashiondonne1 : QUESTA È UN ALTRO PIDOCCHIO RIPULITO, PIÙ MONTATA DELLA PANNA. - mcbylola : RT @vogue_italia: La collana acquamarina di Meghan Markle svela il suo stato d'animo durante l'intervista da Oprah (il 'non detto' lo possi… -