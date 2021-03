Lino Banfi e la moglie vaccinati contro il Covid | la loro esperienza

Leggi su dilei

(Di martedì 9 marzo 2021) La campagna vaccinaleil-19 prosegue in tutta Italia, e sono molti i soggetti a rischio – soprattutto per età – che hanno già avuto modo di ricevere ladose.e suaLucia sono tra questi: l’attore pugliese ha deciso di parlare della suain televisione, intervenendo a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, conduttrice dello show che va in onda ogni pomeriggio su Rai1, sta dedicando queste giornate al Festival di Sanremo 2021, che si è concluso solo lo scorso sabato. Per l’occasione, ha deciso di invitare numerose personalità del mondo dello spettacolo per commentare questa edizione ricca di sorprese ed emozioni. Nell’ultima puntata, tra gli ospiti in collegamento video c’era proprio...