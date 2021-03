Kate Middleton riappare in pubblico dopo l’intervista bomba di Meghan Markle e fa finta di niente (Di martedì 9 marzo 2021) Serena. Con le foto dei figli a “guardarle” le spalle. Kate Middleton ha risposto così all’intervista bomba di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey: 1) guidando verso casa, con George al fianco; 2) mettendosi al lavoro. Kate Middleton, Meghan Markle e quei collant l’intervista che ha sconvolto il mondo (stasera su Tv8 alle 21.20) ha citato ... Amica. Leggi su amica (Di martedì 9 marzo 2021) Serena. Con le foto dei figli a “guardarle” le spalle.ha risposto così aldie Harry a Oprah Winfrey: 1) guidando verso casa, con George al fianco; 2) mettendosi al lavoro.e quei collantche ha sconvolto il mondo (stasera su Tv8 alle 21.20) ha citato ... Amica.

Advertising

Kiarachanel88 : RT @VanityFairIt: La moglie di William è ricomparsa in videochiamata in occasione della Festa della donna. E dai suoi sorrisi appare chiaro… - sukhasiddi : RT @VanityFairIt: La moglie di William è ricomparsa in videochiamata in occasione della Festa della donna. E dai suoi sorrisi appare chiaro… - VanityFairIt : La moglie di William è ricomparsa in videochiamata in occasione della Festa della donna. E dai suoi sorrisi appare… - zazoomblog : La prima apparizione di Kate Middleton dopo l’intervista bomba di Harry e Meghan - #prima #apparizione #Middleton… - valentinadigrav : RT @tempoweb: La bomba #MeghanMarkle è esplosa: 'Sull'orlo del suicidio' Quella verità su #Archie che devasta #BuckinghamPalace https://t.c… -