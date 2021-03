Henry: “Un giorno mi piacerebbe allenare il Barcellona o l’Arsenal” (Di martedì 9 marzo 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata a Four Four Two, l’ex asso tra le altre di Arsenal e Barcellona, Thierry Henry, ha parlato delle sue ambizioni future come allenatore. Il tecnico francese, reduce dalle poco fortunate esperienze sulle panchine di Monaco e Montreal Impact, da cui si è dimesso lo scorso 25 febbraio, non ha nascosto di coltivare il sogno di poter allenare un domani proprio le sue ex squadre: “Sì, certo. Un giorno mi piacerebbe allenare il Barcellona, così come l’Arsenal. Solo il tempo, però, dirà se ciò potrà diventare realtà. Adesso sto facendo il mio percorso e devo migliorarmi. Se non ci riuscirò, vorrà dire che non avrò questa opportunità“. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata a Four Four Two, l’ex asso tra le altre di Arsenal e, Thierry, ha parlato delle sue ambizioni future come allenatore. Il tecnico francese, reduce dalle poco fortunate esperienze sulle panchine di Monaco e Montreal Impact, da cui si è dimesso lo scorso 25 febbraio, non ha nascosto di coltivare il sogno di poterun domani proprio le sue ex squadre: “Sì, certo. Unmiil, così come. Solo il tempo, però, dirà se ciò potrà diventare realtà. Adesso sto facendo il mio percorso e devo migliorarmi. Se non ci riuscirò, vorrà dire che non avrò questa opportunità“. Foto: Metro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

