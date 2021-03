Harry e Meghan hanno visto The Crown ma non saranno nella serie, il creatore Peter Morgan: “Nulla da dire su di loro” (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le tante rivelazioni bomba nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey per CBS, una piccola curiosità trapelata nella conversazione riguarda il fatto che Harry e Meghan hanno visto The Crown, l’acclamata serie Netflix che mette in scena in modo romanzato il longevo regno di Elisabetta II. Almeno in parte, Harry e Meghan hanno visto The Crown, ma non hanno espresso giudizi sulla serie durante l’intervista: alla richiesta della Winfrey sull’argomento si sono limitati, entrambi, a specificare di averne “guardato un po‘“. L’uscita della quarta stagione, incentrata in gran parte sul matrimonio travagliato di Carlo e Diana, aveva creato tale scompiglio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Tra le tante rivelazioni bomba nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey per CBS, una piccola curiosità trapelataconversazione riguarda il fatto cheThe, l’acclamataNetflix che mette in scena in modo romanzato il longevo regno di Elisabetta II. Almeno in parte,The, ma nonespresso giudizi sulladurante l’intervista: alla richiesta della Winfrey sull’argomento si sono limitati, entrambi, a specificare di averne “guardato un po‘“. L’uscita della quarta stagione, incentrata in gran parte sul matrimonio travagliato di Carlo e Diana, aveva creato tale scompiglio ...

