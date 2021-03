Grazia De Michele, il dramma covid dell’ex Prof di Amici: “Un incubo, problemi dopo il virus” (Di martedì 9 marzo 2021) Ad un anno dal primo lockdown che ha cambiato la quotidianità di ogni singolo nei vari salotti tv si parla ancora di Coronavirus e di ogni singola esperienza vissuta dai personaggi noti. Ad essere contagiata in questi giorni anche Simona Ventura che doveva condurre con Amadeus l’ultima serata del Festival di Sanremo, impegno a cui ha dovuto rinunciare. Simona Ventura sta bene e non ha particolari sintomi lo ha rivelato in collegamento a Storie Italiane a cui ha anche ricordato di non abbassare la guardia soprattutto in questo momento. Grazia di Michele solonotizie24Grazia di Michele: “Il covid è stato drammatico” A sostenere l’appello di Simona Ventura anche Grazia di Michele che ospite di Eleonora Daniele ha raccontato la sua ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ad un anno dal primo lockdown che ha cambiato la quotidianità di ogni singolo nei vari salotti tv si parla ancora di Coronae di ogni singola esperienza vissuta dai personaggi noti. Ad essere contagiata in questi giorni anche Simona Ventura che doveva condurre con Amadeus l’ultima serata del Festival di Sanremo, impegno a cui ha dovuto rinunciare. Simona Ventura sta bene e non ha particolari sintomi lo ha rivelato in collegamento a Storie Italiane a cui ha anche ricordato di non abbassare la guardia soprattutto in questo momento.disolonotizie24di: “Ilè statotico” A sostenere l’appello di Simona Ventura anchediche ospite di Eleonora Daniele ha raccontato la sua ...

