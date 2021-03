Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 9 marzo 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) stasera, 9 marzo 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Il programma affronterà ancora una volta il tema delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città. A seguire, ampio spazio anche al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste, fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte, che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid19. Altre regioni seguiranno questo esempio? E ancora, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sulla vicenda dei minori sottratti alle famiglie: a Bibbiano tutti i bambini sono ritornati a ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 9 marzo 2021), 9, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Il programma affronterà ancora una volta il tema delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città. A seguire, ampio spazio anche al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste, fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte, che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid19. Altre regioni seguiranno questo esempio? E ancora, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sulla vicenda dei minori sottratti alle famiglie: a Bibbiano tutti i bambini sono ritornati a ...

