Covid | balzo dei contagiati | 19 749 in 24 ore Ma scende il tasso di positività 376 morti

Sono 19.749 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 13.902 di ieri; molto più numerosi anche i tamponi effettuati, 345.336 contro i 184.684 di ieri, con il ...

