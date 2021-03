Coppia uccisa a Bolzano | sorella Benno | Non credo a suo pentimento

(Di martedì 9 marzo 2021) "Nonad un sentimento dida parte die ci vuole ben poco a capire che la sua confessione, resa immediatamente dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una delle sue due vittime, che presentava ovvi segni di violenza, fosse a quel punto un passo dovuto al quadro indiziario a suo carico e non 'l'effetto di una dissoluzione, o schianto, di tutte le difese di negazione e di rimozione, attuate nelle settimane successive al fatti'". Lo scrive laMadè Neumair in una lettera inviata dal suo avvocato alla stampa.

Il giovane ha confessato di aver ucciso i genitori "La confessione di Benno non è un traguardo. In questo momento per me rappresenta semplicemente un'ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro ...Le tappe della vicenda Laera scomparsa lo scorso 4 gennaio. Poi il 29 gennaio il figlio Benno Neumair era stato arrestato e il 6 febbraio la salma di Laura Perselli era stata trovata nell'...«Sapevo da subito che Benno aveva ucciso mamma e papà. Non credo nel suo pentimento, ha confessato solo quando hanno ritrovato il corpo di mamma». A parlare ...Un’aggressione di impeto, o almeno questo è quanto sostenuto davanti ai magistrati bolzanini, quello che ha portato Benno Neumair all’omicidio dei genitori. Peter Neumair e Laura Perselli sono stati u ...