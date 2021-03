Contagiato D' Alema | il fu segretario dei Ds per ora non ha sintomi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contagiato Alema

Ed ha aggiunto: "sembra sia statoda populismo dei grillini. E poi non capisco la ...sarei d'accordo - ha concluso Sergio Staino - Spero di non rivedere più Matteo Renzi o Massimo D', ...Ed ha aggiunto: "sembra sia statoda populismo dei grillini. E poi non capisco la ...sarei d'accordo - ha concluso Sergio Staino - Spero di non rivedere più Matteo Renzi o Massimo D', ...Anche Massimo D’Alema è positivo al Covid. A dirlo è lui stesso, contattato telefonicamente dell’Ansa per commentare le condanne cancellate ...Non è ancora riuscito a debellare il virus, ma sono comunque migliorate le condizioni dell'esponente dell'Udc Pier Ferdinando Casini, dimesso recentemente dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove era s ...