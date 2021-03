Atp Doha 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 10 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Il programma completo di mercoledì 10 marzo del torneo Atp di Doha 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco della giornata. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Rublev e Gasquet, seguiti dalla testa di serie Thiem che sfiderà Karatsev. In serata poi sarà il turno di Roger Federer, che incontrerà Evans. Giornata ricca anche sugli altri due campi. Di seguito il programma di tutte le partite del torneo previste per mercoledì 10 marzo. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO programma MERCOLEDI’ 10 marzo CAMPO CENTRALEAlle ore 12.30 (3) Andrey Rublev vs Richard GasquetA seguire (1) Dominic Thiem vs (WC) Aslan KaratsevNon prima delle 16.00 Daniel Evans vs (2) Roger ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Ilcompleto di10del torneo Atp di: ecco glie l’didella giornata. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Rublev e Gasquet, seguiti dalla testa di serie Thiem che sfiderà Karatsev. In serata poi sarà il turno di Roger Federer, che incontrerà Evans. Giornata ricca anche sugli altri due campi. Di seguito ildi tutte le partite del torneo previste per10. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEOMERCOLEDI’ 10CAMPO CENTRALEAlle ore 12.30 (3) Andrey Rublev vs Richard GasquetA seguire (1) Dominic Thiem vs (WC) Aslan KaratsevNon prima delle 16.00 Daniel Evans vs (2) Roger ...

giornaleradiofm : Tennis: Doha; per Federer rientro contro Evans: (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sarà Daniel Evans l'avversario di Roger Fed… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 1 anno, 1 mese, 11 giorni dopo l'ex n°1 del #tennis Roger #Federer ???? torna in campo a #Doha per sfidare Dan Evans ???? (H2… - infoitsport : ROGER FEDERER all'ATP di Doha 2021: quando gioca? Data, orario e avversario secondo turno - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Doha - Tutto pronto per il rientro di Federer. Ecco il primo avversario - giornaleradiofm : Tennis: torna Federer, a Doha è sempre l'uomo da battere: (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Roger Federer scende nuovamente i… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Doha Tennis: Doha; per Federer rientro contro Evans Sarà Daniel Evans l'avversario di Roger Federer domani nel torneo Atp di Doha che segna il ritorno alle competizioni del tennista svizzero. Il britannico ha superato 6 - 4 1 - 6 6 - 2 il francese Jeremy Chardy. .

Sarà Evans a sfidare Roger Sar Daniel Evans (ATP 28) a sfidare Roger Federer (5) mercoled a Doha. Reduce dal primo titolo conquistato sul circuito in uno dei tornei di Melbourne, il britannico ha raggiunto il renano agli ottavi grazie al ...

Atp Doha 2021, Federer: "Felice di poter gareggiare di nuovo. Punto Wimbledon" Sportface.it Tennis: Doha; per Federer rientro contro Evans (ANSA) – ROMA, 09 MAR – Sarà Daniel Evans l’avversario di Roger Federer domani nel torneo Atp di Doha che segna il ritorno alle competizioni del tennista svizzero. Il britannico ha superato 6-4 1-6 6- ...

Evans: «Federer diverso da tutti, se è al massimo fisicamente per me sarà dura» L'inglese ha superato Chardy al primo turno e domani si troverà davanti Federer, ovvero il suo compagno di allenamenti nelle ultime due settimane. I precedenti sono tutti a favore dello svizzero, ma E ...

Sarà Daniel Evans l'avversario di Roger Federer domani nel torneodiche segna il ritorno alle competizioni del tennista svizzero. Il britannico ha superato 6 - 4 1 - 6 6 - 2 il francese Jeremy Chardy. .Sar Daniel Evans (28) a sfidare Roger Federer (5) mercoled a. Reduce dal primo titolo conquistato sul circuito in uno dei tornei di Melbourne, il britannico ha raggiunto il renano agli ottavi grazie al ...(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Sarà Daniel Evans l’avversario di Roger Federer domani nel torneo Atp di Doha che segna il ritorno alle competizioni del tennista svizzero. Il britannico ha superato 6-4 1-6 6- ...L'inglese ha superato Chardy al primo turno e domani si troverà davanti Federer, ovvero il suo compagno di allenamenti nelle ultime due settimane. I precedenti sono tutti a favore dello svizzero, ma E ...