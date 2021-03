Ancona – Auto perde il controllo e finisce su un’ambulanza: feriti (Di martedì 9 marzo 2021) L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno le 17,30, lungo via della Montagnola ad Ancona. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale. perde il controllo della sua Peugeot e si schianta frontalmente contro un’ambulanza della Croce Rossa. E’ successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17,30, lungo via della Montagnola. Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno le 17,30, lungo via della Montagnola ad. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale.ildella sua Peugeot e si schianta frontalmente controdella Croce Rossa. E’ successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17,30, lungo via della Montagnola.

