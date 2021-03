Amici, Rosa: “Ora voglio vincere” (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l’assegnazione della maglia per il serale, Rosa ha potuto mostrare tutta la sua felicità sia con la coach Lorella Cuccarini, sia con la sua famiglia, a cui ha dato la grande notizia al telefono. Per gli altri continua la corsa al serale, e non si fermano le polemiche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella puntata di sabato, a sorpresa, la ballerina Rosa ha ottenuto la maglia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l’assegnazione della maglia per il serale,ha potuto mostrare tutta la sua felicità sia con la coach Lorella Cuccarini, sia con la sua famiglia, a cui ha dato la grande notizia al telefono. Per gli altri continua la corsa al serale, e non si fermano le polemiche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella puntata di sabato, a sorpresa, la ballerinaha ottenuto la maglia Articolo completo: dal blog SoloDonna

