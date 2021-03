Amici, Lorella Cuccarini fa uno spoiler per sbaglio sul serale (o è una gaffe?) (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorno alle origini per Amici di Maria de Filippi? Dopo aver abbandonato gli schieramenti in squadre, al serale quest’anno potrebbero tornare i 2 team a sfidarsi a colpi di coreografie e canzoni. A rivelarlo è stata Lorella Cuccarini sul suo profilo Twitter. La nuova professoressa della scuola di Cinecittà ha rivelato che stasera visiterà lo studio del serale ed ha aggiunto che non vede l’ora di scoprire come saranno composte le squadre. Ovviamente potrebbe essere soltanto una gaffe, oppure uno spoiler in pieno stile “Belen, che ne pensi di tua sorella Cecilia sulla Playa?“. In ogni caso a me il ritorno delle due squadre non dispiacerebbe affatto, così come adorerei la fantascientifica ipotesi di un comeback del pubblico parlante. Lorella ... Leggi su biccy (Di martedì 9 marzo 2021) Ritorno alle origini perdi Maria de Filippi? Dopo aver abbandonato gli schieramenti in squadre, alquest’anno potrebbero tornare i 2 team a sfidarsi a colpi di coreografie e canzoni. A rivelarlo è statasul suo profilo Twitter. La nuova professoressa della scuola di Cinecittà ha rivelato che stasera visiterà lo studio deled ha aggiunto che non vede l’ora di scoprire come saranno composte le squadre. Ovviamente potrebbe essere soltanto una, oppure unoin pieno stile “Belen, che ne pensi di tua sorella Cecilia sulla Playa?“. In ogni caso a me il ritorno delle due squadre non dispiacerebbe affatto, così come adorerei la fantascientifica ipotesi di un comeback del pubblico parlante....

