Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 19 | 45

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CAMBIAMO ARGOMENTO PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI AL LAVORO UTILIZZANDO UN VOUCHER TAXI PER UN MASSIMO DI DUE ...