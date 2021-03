Ultime Notizie Roma del 08-03-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una donna di domani ucciso sua figlia è una bimba di 2 durante la notte a Cisliano in provincia di Milano lo hanno riferito i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri dopo l’uccisione della piccola la donna si auto in festa delle vite non gravi ed è stata ricoverata in codice giallo presso l’ospedale di Magenta andiamo a Potenza ai Carabinieri del NAS della compagnia di Viggiano Hanno arrestato i due soci titolari di una casa per anziani di Marsicovetere nell’ambito di un’operazione denominata a casa covid e le accuse sono di epidemia colposa omicidio colposo in danno di 22 anziani circonvenzione di incapaci sono una bimba il prossimo figlio Duchi di sussex meghan ed Henry ormai non più membri attivi della famiglia reale dopo ...