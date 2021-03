Traffico Roma del 08-03-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora disagi sul Raccordo Anulare penalizzato da un incidente avvenuto in carreggiata interna incidente che sta provocando code da bagno all’uscita Tiburtina in carreggiata esterna abbiamo ora lentamente con code a tratti perintenso partire dal video con laFiumicino Sino all’uscitanina sulla tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra Corso Francia e l’uscita Salaria e dall’uscita a Pietralata Monti Tiburtini sino al bivio con laL’Aquila abbiamo poi rallentamenti con cui all’interno della galleria Giovanni XXIII indirizzo della Pineta Sacchetti Code in via della Pineta Sacchetti dalla stessa galleria sino al Gemelli fuori territorio incidentecongestionato sulla Tiburtina con ...