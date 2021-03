Super zona rossa cosa è, l’ipotesi del Governo Draghi: lockdown “di scopo” per 3 settimane (Di lunedì 8 marzo 2021) La situazione della pandemia da Coronavirus in Italia spinge a pensare ad una Super zona rossa. Il nuovo termine sta iniziando a circolare nelle ultime ore, sotto forma di ipotesi di misura ancor più drastica che il Governo guidato da Mario Draghi potrebbe prendere nei prossimi giorni. Nuove restrizioni e chiusure, che avrebbero però uno scopo ben preciso, oltre a far calare la curva dei contagi. Ipotesi Super zona rossa in Italia A un anno esatto di distanza, l’Italia potrebbe presto conoscere il suo secondo lockdown nazionale generalizzato. La prima volta entrò in vigore proprio il 9 marzo 2020, una data che resterà scolpita nella memoria e che, si pensava, non avrebbe avuto una replica. L’aumento dei contagi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) La situazione della pandemia da Coronavirus in Italia spinge a pensare ad una. Il nuovo termine sta iniziando a circolare nelle ultime ore, sotto forma di ipotesi di misura ancor più drastica che ilguidato da Mariopotrebbe prendere nei prossimi giorni. Nuove restrizioni e chiusure, che avrebbero però unoben preciso, oltre a far calare la curva dei contagi. Ipotesiin Italia A un anno esatto di distanza, l’Italia potrebbe presto conoscere il suo secondonazionale generalizzato. La prima volta entrò in vigore proprio il 9 marzo 2020, una data che resterà scolpita nella memoria e che, si pensava, non avrebbe avuto una replica. L’aumento dei contagi ...

