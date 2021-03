Querela Viva di Giulio Gambino

Leggi su tpi

(Di martedì 9 marzo 2021) Sei mesi fa ci aveva fatto causa per 100mila euro per un articolo in cui si riportava che aveva intascato un gettone come conferenziere sulle piste da sci dell’Himalaya. Oggi Matteo Renzi ha annunciato che farà pervenire a TPI un’altra azione civile, non è ancora noto il motivo, per un articolo che affermava che si trovasse a Dubai (fatto mai smentito). E siamo a 2. Non fosse che le cause civili costano (per chi le fa e per chi le riceve) ci sarebbe da sorridere. Ma la personale campagna legale del leader di Italiadi cause e querele continue, “colpo su colpo”, così come l’ha battezzata lui stesso, mette a serio rischio la nostra libertà di stampa. Invidioso del “Nuovo Rinascimento” che intravede nei regimi in cui i giornalisti che non si piegano al potere vengono fatti letteralmente a pezzi, Renzi deve essersi convinto che anche in Italia sia possibile reprimere ...