PG Milano | Fabrizio Corona deve tornare in carcere Ora deciderà il Tribunale di Sorveglianza

Il sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, ha chiesto ai giudici della Sorveglianza di revocare il differimento pena per motivi terapeutici concesso nel dicembre 2019 a Fabrizio Corona, che ora si trova in detenzione domiciliare. Per Lamanna, dunque, l'ex paparazzo deve tornare in carcere per violazioni di prescrizioni, così come proposto anche dal giudice Marina Corti, che segue la fase di esecuzione pena per l'ex agente fotografico. Il Tribunale di Sorveglianza si è riservato, dopo l'udienza di discussione di oggi, e deciderà nei prossimi giorni.

