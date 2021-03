Non è la d’Urso, Antonella Elia sull’ex Pietro Delle Piane: “Non torno ad essere la tua fidanzata”, ma il web li smaschera (Di lunedì 8 marzo 2021) Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono incontrati a Live-Non è la d’Urso per un confronto, ma il web li sbugiarda pubblicando Delle foto Nella puntata di domenica 7 marzo di Live-Non è la d’Urso, Antonella Elia ha incontrato nell’ascensore del programma il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane per un confronto. L’opinionista del GF Vip 5 si è dichiarata single, poiché ha rotto i rapporti con Pietro dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip. “Io per ora non torno a essere la tua fidanzata. Io sono ancora innamorata e ho bisogno di averti vicino”, ha esordito così ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 8 marzo 2021)si sono incontrati a Live-Non è laper un confronto, ma il web li sbugiarda pubblicandofoto Nella puntata di domenica 7 marzo di Live-Non è laha incontrato nell’ascensore del programma il suo ex fidanzatoper un confronto. L’opinionista del GF Vip 5 si è dichiarata single, poiché ha rotto i rapporti condopo la loro esperienza a Temptation Island Vip. “Io per ora nonla tua. Io sono ancora innamorata e ho bisogno di averti vicino”, ha esordito così ...

