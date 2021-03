Milano, feste clandedestine e assembramenti ovunque nel weekend: raffica di multe (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, feste clandestine e assembramenti ovunque: dal centro alla provincia. Quello appena trascorso è stato un weekend di follia, di raduni e di multe. Un fine settimana all’insegna dello spregio del rischio epidemico. Di norme e divieti. Delle sanzioni e della incoscienza. È stato il weekend delle feste clandestine in casa e degli assembramenti al parco, culminato in ben 49 sanzioni sparse sul territorio. Sono stati numerosi, insomma, nel fine settimana, gli interventi da parte dei carabinieri di Milano per fermare raduni e assembramenti illeciti e violazioni delle normative anti Covid. Nella nottata di ieri, in corso Roma, a Cologno Monzese, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti, su ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021)clandestine e: dal centro alla provincia. Quello appena trascorso è stato undi follia, di raduni e di. Un fine settimana all’insegna dello spregio del rischio epidemico. Di norme e divieti. Delle sanzioni e della incoscienza. È stato ildelleclandestine in casa e deglial parco, culminato in ben 49 sanzioni sparse sul territorio. Sono stati numerosi, insomma, nel fine settimana, gli interventi da parte dei carabinieri diper fermare raduni eilleciti e violazioni delle normative anti Covid. Nella nottata di ieri, in corso Roma, a Cologno Monzese, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti, su ...

