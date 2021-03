Meno mimose, più opportunità di lavoro (e non solo) (Di lunedì 8 marzo 2021) Ce lo ha ricordato di recente la politica con i malumori che hanno accompagnato il varo del nuovo governo: nei posti che contano non ci sono donne. O sono comunque sempre troppo poche. Mancano figure femminili a capo delle forze politiche e nei tavoli in cui si prendono decisioni importanti: negli enti pubblici, nel mondo della cultura, dell’economia, della scienza e nelle aziende. Sulla scia degli ultimi avvenimenti politici la questione della parità di genere è tornata ancora una volta in primo piano. È un dibattito che torna puntualmente alla vigilia della Festa della donna e ogni volta che il Paese deve affrontare cambiamenti e situazioni di crisi. A quasi cento anni dall’istituzione della festività dedicata alle donne, il famoso “tetto di cristallo” pare resistere ancora. I numeri poi sono implacabili. Basta guardare agli ultimi dati sull’occupazione condivisi dall’Istat per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ce lo ha ricordato di recente la politica con i malumori che hanno accompagnato il varo del nuovo governo: nei posti che contano non ci sono donne. O sono comunque sempre troppo poche. Mancano figure femminili a capo delle forze politiche e nei tavoli in cui si prendono decisioni importanti: negli enti pubblici, nel mondo della cultura, dell’economia, della scienza e nelle aziende. Sulla scia degli ultimi avvenimenti politici la questione della parità di genere è tornata ancora una volta in primo piano. È un dibattito che torna puntualmente alla vigilia della Festa della donna e ogni volta che il Paese deve affrontare cambiamenti e situazioni di crisi. A quasi cento anni dall’istituzione della festività dedicata alle donne, il famoso “tetto di cristallo” pare resistere ancora. I numeri poi sono implacabili. Basta guardare agli ultimi dati sull’occupazione condivisi dall’Istat per ...

