Covid, in aumento terapie intensive e ricoveri: ecco le regioni oltre la soglia d’allerta (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (con 6 regioni oltre la soglia critica) sia negli altri reparti Covid (preoccupano 6 regioni). I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.700 (+95) con 231 ingressi in 24 ore, gli altri 21.831 (+687). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.902 su 184.684 tamponi. La percentuale di positivi è al 7,5%. Superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano isia in terapia intensiva (con 6lacritica) sia negli altri reparti(preoccupano 6). I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.700 (+95) con 231 ingressi in 24 ore, gli altri 21.831 (+687). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.902 su 184.684 tamponi. La percentuale di positivi è al 7,5%. Superata ladelle 100mila vittime da inizio pandemia

