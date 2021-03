Coppia scomparsa | Benno Neumair confessa di aver ucciso i genitori

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine è crollato. I giorni passati in cella hanno fiaccato quella apparente sicurezza di sé. Per giorni infatti, si era ostinato a negare, ma gli inquirenti avevano raccolto molte prove e tutte ...

Alla fine è crollato. I giorni passati in cella hanno fiaccato quella apparente sicurezza di sé. Per giorni infatti, si era ostinato a negare, ma gli inquirenti avevano raccolto molte prove e tutte ...Già a pochi giorni dalla lorole indagini si erano orientate sulla pista del duplice ... puntavano il dito contro il figlio della. Benno era stato arrestato il 29 gennaio ; una ...Novità nell’inchiesta sulla morte di Laura Perselli e Peter Neumair, i coniugi scomparsi a Bolzano il 4 gennaio scorso. Benno Neumair, il figlio della ...La Procura ha chiesto l’incidente probatorio per valutarne la capacità di intendere e volere. Benno Neumair ha confessato l'uccisione dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair. La Procura ha fa ...