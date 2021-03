Centromarca promuove una web conference per documentare creazione di valore

(Di lunedì 8 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo alle 11.00 si terrà la web“Industria di Marca: un comparto sostenibile che crea ricchezza e benessere per l’Italia”, promossa da. Aprirà i lavori Marco Travaglia, vice presidente die presidente e amministratore delegato del gruppo Nestlé in Italia. Alessandro Marangoni, presidente di Althesy Strategic Consultants, presenterà i risultati di uno studio sulcondiviso generato dall’industria di marca nella filiera del largo consumo e relativa incidenza su prodotto interno lordo, occupazione, e fiscalità dello Stato. Carlo Alberto Pratesi, docente all’Università Roma Tre, proporrà evidenze da un’indagine sull’attività delle industrie associate anel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Per iscrizioni: ...

