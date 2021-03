Badante salva due anziani dall'incendio, poi torna in casa e muore tra le fiamme (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava come Badante alle dipendenze di due ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di undivampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava comealle dipendenze di due ...

Ultime Notizie dalla rete : Badante salva Badante salva due anziani dall'incendio, poi torna in casa e muore tra le fiamme Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava come badante alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i due anziani ma poi è rientrata ...

Incendio in un'abitazione a Battipaglia. Badante salva due anziani ma perde la vita nel rogo ondanews Battipaglia: badante muore nell'incendio per salvare coppia di anziani Tragedia della generosità: la donna, bulgara, 57 anni, ha messo in salvo gli anziani coniugi, poi è rientrata nella casa ma non ce l'ha fatta ad uscire ...

Incendio in casa a Battipaglia, badante salva due anziani ma muore tra le fiamme Una donna bulgara di 57 anni è morta nell’incendio divampato stanotte in una villetta di Battipaglia (Salerno); avrebbe messo in salvo i due ...

