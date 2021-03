Atp Marsiglia 2021 | programma e ordine di gioco martedì 9 marzo con Travaglia

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Al via un’altra giornata in compagnia del torneo Atp di. In campo a difendere i colori azzurri nelle sfide del primo turno troviamo Stefano, che se la vedrà contro l’americano McDonald. Esordio per Petros Tsitsipas, presenti anche Nisjikori, Tsonga e Puille, attesi da scontri complicati con avversari di livello. Di seguito ilcon l’di. CENTRAL ore 13.30 (Q) Ebden vs (WC) Bonzi a seguire (6) Nishikori vs Herbert non prima delle ore 17.30 Tsonga vs Lopez a seguire Pouille vs (Q) Molcan COURT 1 ore 13.30vs (PR) McDonald a seguire Kukushkin vs (Q) Rinderknech a seguire dopo un altro match: (7) Davidovich Fokina vs P. Tsitsipas SportFace.